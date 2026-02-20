Переговори у глухому куті: Зеленський розповів, що далі робитиме Україна

Глава української держави Володимир Зеленський анонсував нараду з учасниками переговорів у Швейцарії щодо подальших кроків Києва. Про це український лідер сказав під час традиційного звернення до українського народу.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Президент зазначив, що у нього пройде спеціальна нарада з усіма учасниками нашої переговорної групи щодо наших подальших кроків, наших рішень. Буде доповідь вже тут, у Києві, з тих аспектів переговорів, про які варто говорити тільки віч-на-віч.

Також Володимир Зеленський анонсував обговорення подальших рамок розмови з американською стороною, з європейцями та з російською стороною.

"Важливо, що зараз у Швейцарії європейці були присутні. І саме так ми розраховуємо працювати і надалі — щоб позиції Європи були враховані. Я хочу подякувати також усім членам нашої делегації за чітке дотримання директив на переговорах. Це дуже важливо, щоб Україна говорила впевнено, говорила сильно і говорила скоординовано", — сказав він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — навіть гарантії безпеки від США не можуть гарантувати українцям, що російський диктатор Володимир Путін не вдасться повторної агресії проти України в майбутньому. Відсутність дійових механізмів може залучити Кремль до повторного вторгнення. Відповідну заяву президент Володимир Зеленський зробив в інтерв'ю Пірсу Моргану, опублікованому на YouTube.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна демонструє готовність до серйозних компромісів заради просування мирних переговорів, включаючи обговорення територіальних поступок та відведення військ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, президент Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий розглянути можливість відведення українських сил із окремих ділянок Донбасу. Проте ключовою умовою залишається симетричний крок із боку Москви – російські війська мають відійти на аналогічну відстань.



