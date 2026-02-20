Переговоры в тупике: Зеленский рассказал, что будет дальше делать Украина

Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал совещание с участниками переговоров в Швейцарии относительно дальнейших шагов Киева. Об этом украинский лидер сказал во время традиционного обращения к украинскому народу.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Президент отметил, что у него пройдет специальное совещание со всеми участниками нашей переговорной группы относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, по тем аспектам переговоров, о которых стоит говорить только с глазу на глаз.

Также Владимир Зеленский анонсировал обсуждение дальнейших рамок разговора с американской стороной, с европейцами и с российской стороной.

"Важно, что сейчас в Швейцарии европейцы присутствовали. И именно так мы рассчитываем работать и в дальнейшем — чтобы позиции Европы были учтены. Я хочу поблагодарить также всех членов нашей делегации за четкое соблюдение директив на переговорах. Это очень важно, чтобы Украина говорила уверенно, говорила сильно и говорила скоординировано", – высказался президент.

