Переговоры в тупике: Зеленский рассказал, что будет дальше делать Украина

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал совещание с участниками переговоров в Швейцарии относительно дальнейших шагов Киева. Об этом украинский лидер сказал во время традиционного обращения к украинскому народу.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент отметил, что у него пройдет специальное совещание со всеми участниками нашей переговорной группы относительно наших дальнейших шагов, наших решений. Будет доклад уже здесь, в Киеве, по тем аспектам переговоров, о которых стоит говорить только с глазу на глаз.
Также Владимир Зеленский анонсировал обсуждение дальнейших рамок разговора с американской стороной, с европейцами и с российской стороной.
Читайте также на портале "Комментарии" — даже гарантии безопасности от США не могут гарантировать украинцам, что российский диктатор Владимир Путин не прибегнет к повторной агрессии против Украины в будущем. Отсутствие действенных механизмов может привлечь Кремль к повторному вторжению. Соответствующее заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью Пирсу Моргану, опубликованном на YouTube.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвода войск. Об этом говорится в новом отчете Институт изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил с отдельных участков Донбасса. Однако ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.