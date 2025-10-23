Переговори та обмін територіями: що тепер говорить Зеленський

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Про це український лідер заявив представникам мас-медіа на засіданні Європейської ради.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що припинення вогню можливе, але для цього потрібно більше тиску на Росію.

"Ми готові до переговорів щодо ceasefire. Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення переговорів — нам потрібен справедливий і довготривалий світ", — наголосив президент.

На питання про можливість поступок територіями президент коротко сказав: "Жодних територіальних поступок".

"Ми готові до дипломатії, але не за умови, що маємо комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри — це про наші будинки, людей, історію та ідентичність. Це – наша територіальна цілісність", – наголосив Зеленський.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".



