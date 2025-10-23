logo_ukra

Переговори та обмін територіями: що тепер говорить Зеленський
НОВИНИ

Переговори та обмін територіями: що тепер говорить Зеленський

Президент наголосив, що Україна готова до переговорів, але не готова до обговорення питання про територіальні поступки Кремлю

23 жовтня 2025, 11:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Про це український лідер заявив представникам мас-медіа на засіданні Європейської ради.

Переговори та обмін територіями: що тепер говорить Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава української держави зазначив, що припинення вогню можливе, але для цього потрібно більше тиску на Росію.

"Ми готові до переговорів щодо ceasefire. Ми готові до будь-якого формату. Але важливе значення переговорів — нам потрібен справедливий і довготривалий світ", — наголосив президент.

На питання про можливість поступок територіями президент коротко сказав: "Жодних територіальних поступок".

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Крістерсоном заявив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, що передбачають поступки агресору.

"Ми готові до дипломатії, але не за умови, що маємо комусь віддавати свою землю. Це не про кілометри — це про наші будинки, людей, історію та ідентичність. Це – наша територіальна цілісність", – наголосив Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".




