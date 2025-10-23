Переговори та обмін територіями: що тепер говорить Зеленський

Рубрики
Президент Володимир Зеленський відкинув можливість територіальних поступок. Про це український лідер заявив представникам мас-медіа на засіданні Європейської ради.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Глава української держави зазначив, що припинення вогню можливе, але для цього потрібно більше тиску на Росію.
На питання про можливість поступок територіями президент коротко сказав: "Жодних територіальних поступок".
Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".