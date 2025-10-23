Переговоры и обмен территориями: что теперь говорит Зеленский

Президент Владимир Зеленский отверг возможность территориальных уступок. Об этом украинский лидер заявил представителям масс-медиа перед заседанием Европейского совета.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава украинского государства отметил, прекращение огня возможно, но для этого нужно больше давления на Россию.

"Мы готовы к переговорам по ceasefire. Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров — нам нужен справедливый и долговременный мир", — подчеркнул президент.

На вопрос о возможности уступок территориями президент коротко сказал: "Никаких территориальных уступок".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Кристерсоном заявил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, предусматривающие уступки агрессору.

"Мы готовы к дипломатии, но не при условии, что должны кому-то отдавать свою землю. Это не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это – наша территориальная целостность", – подчеркнул Зеленский.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя более "разумно" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рассуждая о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они являются "тяжелыми" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".



