logo_ukra

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Переговори активізуються: Зеленський відповів, на кого чекає у Києві найближчим часом
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори активізуються: Зеленський відповів, на кого чекає у Києві найближчим часом

Зеленський розповів про свою розмову з Віткоффом та Кушнером

15 квітня 2026, 07:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпосланець Стів Віткофф та зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер справді планують приїхати до України. Про це Зеленський розповів під час прес-конференції із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Осло.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми не отримали жодної інформації про те, коли вони приїдуть. Вони сказали мені, на самому початку квітня – 1-го чи 2-го квітня – у мене була розмова з ними, у всієї моєї команди була розмова з ними. Це була позитивна розмова між нами, і вони підтвердили, що приїдуть", – зазначив президент.

Глава держави додав, що це буде справедливо, адже вони багато разів були у Москві і важливо дати сигнал нашому суспільству.

"Ми чекатимемо їх у будь-який час, коли вони будуть готові, але я думаю, що зараз їхній фокус на Ірані та Близькому Сході. У будь-якому випадку для нас важливо продовжувати контакт з американцями", – зазначив український лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Володимир Зеленський заявив, що збереження санкційного тиску на Росію є критично важливою умовою для закінчення війни. З його слів, це змусить Кремль піти на мир з Україною.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте щодо програми PURL у контексті захисту українського неба. Як передає портал "Коментарі", про це український лідер сам повідомив у соцмережах.

Президент розповів, що говорив із Рютте про захист неба, програму PURL, яка дозволяє Україні отримувати ракети для систем протиповітряної оборони Patriot.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини