logo

BTC/USD

74035

ETH/USD

2320.45

USD/UAH

43.5

EUR/UAH

51.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Переговоры активизируются: Зеленский ответил, кого ждет в Киеве в ближайшее время
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры активизируются: Зеленский ответил, кого ждет в Киеве в ближайшее время

Зеленский рассказал о своем разговоре с Виткоффом и Кушнером

15 апреля 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в самом деле планируют приехать в Украину. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Осло.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля – 1-го или 2-го апреля – у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними. Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут", – отметил президент.

Глава государства добавил, что это будет справедливо, ведь они много раз были в Москве и важно дать сигнал нашему обществу.

"Мы будем ждать их в любое время, когда они будут готовы, но я думаю, что сейчас их фокус на Иране и Ближнем Востоке. В любом случае для нас важно продолжать контакт с американцами", – отметил украинский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что сохранение санкционного давления на Россию является критически важным условием для окончания войны. По его словам, это заставит Кремль пойти на мир с Украиной.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте относительно программы PURL в контексте защиты украинского неба. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер сам сообщил в соцсетях.

Президент рассказал, что говорил с Рютте о защите неба, программе PURL, которая позволяет Украине получать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости