Переговоры активизируются: Зеленский ответил, кого ждет в Киеве в ближайшее время

Президент Владимир Зеленский сообщил, что спецпосланник Стив Виткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в самом деле планируют приехать в Украину. Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере в Осло.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы не получили никакой информации о том, когда они приедут. Они сказали мне, в самом начале апреля – 1-го или 2-го апреля – у меня был разговор с ними, у всей моей команды был разговор с ними. Это был позитивный разговор между нами, и они подтвердили, что приедут", – отметил президент.

Глава государства добавил, что это будет справедливо, ведь они много раз были в Москве и важно дать сигнал нашему обществу.

"Мы будем ждать их в любое время, когда они будут готовы, но я думаю, что сейчас их фокус на Иране и Ближнем Востоке. В любом случае для нас важно продолжать контакт с американцами", – отметил украинский лидер.

