«Перед законом усі рівні»: Труханов судитиметься із Зеленським через втрату українського паспорта

Ексмер Одеси Геннадій Труханов офіційно розпочав судову боротьбу за повернення українського громадянства. Після того, як його лютневе звернення до глави держави залишилося без відповіді, політик вирішив перевести розв'язання питання у юридичну площину.

8 квітня Труханов та його юридична команда спрямували позов до Верховного Суду України з вимогою визнати незаконним та скасувати президентський указ №782/2025 у частині, що стосується його особи.

"Я вважав, що главу держави могли просто ввести в оману, не розібратися до кінця або приховати від нього реальні факти", — прокоментував свої попередні очікування Труханов, додавши, що сподівався на конструктив, проте "дива не сталося".

За словами колишнього міського голови, позовна заява є надзвичайно об’ємною — вона налічує 986 аркушів матеріалів. Серед доказів — результати перевірок НАБУ та офіційні документи, отримані через іноземних юристів. Зокрема, Труханов посилається на дані з Італії (країни G7 та НАТО), які підтверджують відсутність у нього російського паспорта.

Політик підкреслив абсурдність ситуації: "Найабсурдніше те, що СБУ до останнього, навіть після указу про припинення громадянства, не бачила жодних порушень і не скасовувала мій доступ до державної таємниці".

Наразі Верховний Суд уже відкрив провадження у справі (відповідна ухвала з'явилася 9 квітня) та задовольнив клопотання захисту щодо залучення Державної міграційної служби як третьої сторони та витребування додаткових доказів.

Ексмер резюмував, що був змушений піти на цей крок через вичерпання процесуальних строків: "Я розумію, що відповідачем у цій справі є Президент України. Мені б дуже не хотілося доводити ситуацію до цього. Але перед законом мають бути всі рівні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські паспорти, оформлені на його ім’я, були видані незаконно і без його відома. Таким чином політик переконує, що не отримував російське громадянство.