«Перед законом усі рівні»: Труханов судитиметься із Зеленським через втрату українського паспорта

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Ексмер Одеси Геннадій Труханов офіційно розпочав судову боротьбу за повернення українського громадянства. Після того, як його лютневе звернення до глави держави залишилося без відповіді, політик вирішив перевести розв'язання питання у юридичну площину.
Володимир Зеленський і Геннадій Труханов. Фото: колаж порталу "Коментарі"
8 квітня Труханов та його юридична команда спрямували позов до Верховного Суду України з вимогою визнати незаконним та скасувати президентський указ №782/2025 у частині, що стосується його особи.
За словами колишнього міського голови, позовна заява є надзвичайно об’ємною — вона налічує 986 аркушів матеріалів. Серед доказів — результати перевірок НАБУ та офіційні документи, отримані через іноземних юристів. Зокрема, Труханов посилається на дані з Італії (країни G7 та НАТО), які підтверджують відсутність у нього російського паспорта.
Наразі Верховний Суд уже відкрив провадження у справі (відповідна ухвала з'явилася 9 квітня) та задовольнив клопотання захисту щодо залучення Державної міграційної служби як третьої сторони та витребування додаткових доказів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що російські паспорти, оформлені на його ім’я, були видані незаконно і без його відома. Таким чином політик переконує, що не отримував російське громадянство.