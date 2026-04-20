«Перед законом все равны»: Труханов будет судиться с Зеленским из-за лишения украинского паспорта

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов официально приступил к судебной борьбе за возвращение украинского гражданства. После того как его февральское обращение к главе государства осталось без ответа, политик решил перевести решение вопроса в юридическую плоскость.

8 апреля Труханов и его юридическая команда направили иск в Верховный Суд Украины с требованием признать незаконным и отменить президентский указ №782/2025 в части его лица.

"Я считал, что главу государства могли просто ввести в заблуждение, не разобраться до конца или скрыть от него реальные факты", — прокомментировал свои предыдущие ожидания Труханов, добавив, что надеялся на конструктив, однако "чуда не произошло".

По словам бывшего городского головы, исковое заявление чрезвычайно объемно — оно насчитывает 986 листов материалов. Среди доказательств результаты проверок НАБУ и официальные документы, полученные через иностранных юристов. В частности, Труханов ссылается на данные из Италии (страны G7 и НАТО), подтверждающие отсутствие у него российского паспорта.

Политик подчеркнул абсурдность ситуации: "Самое абсурдное то, что СБУ до последнего, даже после указа о прекращении гражданства, не видела никаких нарушений и не отменяла мой доступ к государственной тайне".

В настоящее время Верховный Суд уже открыл производство по делу (соответствующее постановление явилось 9 апреля) и удовлетворил ходатайство защиты о привлечении Государственной миграционной службы как третьей стороны и истребовании дополнительных доказательств.

Экс-мэр резюмировал, что был вынужден пойти на этот шаг из-за исчерпания процессуальных сроков: "Я понимаю, что ответчиком по этому делу является Президент Украины. Мне бы очень не хотелось доводить ситуацию до этого. Но перед законом должны быть все равны".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший городской голова Одессы Геннадий Труханов заявил, что российские паспорта, оформленные на его имя, были выданы незаконно и без его ведома. Таким образом, политик убеждает, что не получал российское гражданство.