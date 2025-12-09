Глава української держави Володимир Зеленський зустрівся у Ватикані з Папою Римським Левом ХІV. Про це президент України повідомив у соцмережах.

Папа Римський може приїхати до України: що відомо

"Україна надзвичайно цінує всю підтримку Папи Римського Лева ХІV та Святого Престолу – постійну гуманітарну допомогу, готовність розширити присутність гуманітарних місій.

Сьогодні під час аудієнції в Його Святості подякував за постійні молитви за Україну й українців, заклики до справедливого миру. Поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США для досягнення миру. Говорили про подальші зусилля та посередництво Ватикану для повернення наших дітей, яких викрала Росія.

Дякую Його Святості за всі зусилля для підтримки маленьких українців. Вдячний за цю розмову та всю увагу до нашого народу. Запросив Папу Римського здійснити візит до України. Це буде сильним сигналом підтримки для наших людей", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп дав інтерв’ю POLITICO, у якому висловив думку, що в Україні мають провести вибори президента.

"Я вважаю, що Україна повинна провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я вважаю, що український народ мав би мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг, але виборів у них давно не було. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", — зазначив Трамп.

Він також заявив, що Росія — у кращій позиції, а Україна програє через розмір і ресурсну перевагу РФ. Україна втратила багато територій і це "не можна назвати перемогою".