Глава украинского государства Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Львом XIV. Об этом президент Украины сообщил в соцсетях.

Папа Римский может приехать в Украину: что известно

"Украина очень ценит всю поддержку Папы Римского Льва XIV и Святого Престола – постоянную гуманитарную помощь, готовность расширить присутствие гуманитарных миссий.

Сегодня во время аудиенции в Его Святейшестве поблагодарил за постоянные молитвы за Украину и украинцев, призывы к справедливому миру. Проинформировал Папу Римского о дипломатической работе из США по достижению мира. Говорили о дальнейших усилиях и посредничестве Ватикана для возвращения наших детей, похищенных Россией.

Благодарю Его Святейшество за все усилия для поддержки маленьких украинцев. Благодарен за этот разговор и все внимание к нашему народу. Пригласил Папу Римского посетить Украину. Это будет сильным сигналом поддержки для наших людей", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп дал интервью POLITICO, в котором выразил мнение, что в Украине должны провести выборы президента.

"Я считаю, что Украина должна провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я считаю, что украинский народ должен иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", — заявил Трамп.

Он также заявил, что Россия — в лучшей позиции, а Украина проигрывает из-за размера и ресурсного преимущества РФ. Украина потеряла многие территории и это "нельзя назвать победой".