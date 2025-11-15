Окупанти провалили визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська: заява Зеленського

Російські загарбники провалили певний термін захоплення Покровська та Куп'янська, яке встановив російський диктатор Володимир Путін. Про це за підсумками зустрічі із керівниками сфери оборони та безпеки заявив президент України Володимир Зеленський провів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Кирилл Буданов (голова ГУР – ред.) доповів щодо ситуації на загрозливих напрямках фронту, з військових приготувань Росії та термінів, на які розраховує окупант. Зараз Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська, і терміни в черговий раз були перенесені", — розповів Володимир Зелений.

Український лідер зазначив, що було визначено основні напрями нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також було ухвалено рішення доповнити план оборонних заходів на зимові місяці.

Президент наголосив, що українські захисники продовжать застосування "дальнобійних санкцій" — спеціальні служби, і насамперед Служба безпеки України та українська армія мають відповідні завдання.

"Готуємось до координації з ключовими партнерами у дипломатичній роботі з огляду на оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!", – підсумував Володимир Зеленський.

