Окупанти провалили визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська: заява Зеленського

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Російські загарбники провалили певний термін захоплення Покровська та Куп'янська, яке встановив російський диктатор Володимир Путін. Про це за підсумками зустрічі із керівниками сфери оборони та безпеки заявив президент України Володимир Зеленський провів.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Український лідер зазначив, що було визначено основні напрями нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також було ухвалено рішення доповнити план оборонних заходів на зимові місяці.
Президент наголосив, що українські захисники продовжать застосування "дальнобійних санкцій" — спеціальні служби, і насамперед Служба безпеки України та українська армія мають відповідні завдання.
Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники досягли певних успіхів на Куп'янському напрямі. ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп'янська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни змінюють свої пріоритети: у США розповіли, чого тепер чекати у Покровську та Мирнограді.