Окупанти провалили визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська: заява Зеленського
НОВИНИ

Окупанти провалили визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська: заява Зеленського

Володимир Зеленський зазначив, що було визначено основні напрями нашого захисту протягом найближчих тижнів

15 листопада 2025, 20:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбники провалили певний термін захоплення Покровська та Куп'янська, яке встановив російський диктатор Володимир Путін. Про це за підсумками зустрічі із керівниками сфери оборони та безпеки заявив президент України Володимир Зеленський провів.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Кирилл Буданов (голова ГУР – ред.) доповів щодо ситуації на загрозливих напрямках фронту, з військових приготувань Росії та термінів, на які розраховує окупант. Зараз Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Куп'янська, і терміни в черговий раз були перенесені", — розповів Володимир Зелений.

Український лідер зазначив, що було визначено основні напрями нашого захисту протягом найближчих тижнів. Також було ухвалено рішення доповнити план оборонних заходів на зимові місяці.

Президент наголосив, що українські захисники продовжать застосування "дальнобійних санкцій" — спеціальні служби, і насамперед Служба безпеки України та українська армія мають відповідні завдання.

"Готуємось до координації з ключовими партнерами у дипломатичній роботі з огляду на оновлення в оцінках ситуації. Готуємо заходи, які можуть забезпечити дипломатичну активізацію. Дякую всім, хто на захисті України!", – підсумував Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники досягли певних успіхів на Куп'янському напрямі. ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп'янська. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також видання "Коментарі" повідомляло – росіяни змінюють свої пріоритети: у США розповіли, чого тепер чекати у Покровську та Мирнограді.




