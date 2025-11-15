Оккупанты провалили определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска: заявление Зеленского

Российские захватчики провалили определенный срок захвата Покровска и Купянска, который установил российский диктатор Владимир Путин. Об этом по итогам встречи с руководителями сферы обороны и безопасности заявил президент Украины Владимир Зеленский провел.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Кирилл Буданов (глава ГУР – ред.) доложил по ситуации на угрожающих направлениях фронта, по военным приготовлениям России и сроках, на которые рассчитывает оккупант. Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", — рассказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, что были определены основные направления нашей защиты в течение ближайших недель. Также было принято решение дополнить план оборонительных мероприятий на зимние месяцы.

Президент подчеркнул, что украинские защитники продолжат применение "дальнобойных санкций" — специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи.

"Готовимся к координации с ключевыми партнерами в дипломатической работе, учитывая обновления в оценках ситуации. Готовим меры, которые могут обеспечить дипломатическую активизацию. Спасибо всем, кто на защите Украины!", – подытожил Владимир Зеленский.

