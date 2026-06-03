«Очікування затягнулося»: Зеленський дав урядовцям тиждень на контракт щодо Patriot і пригрозив звільненнями

Україна шукає всі можливі варіанти для оперативного посилення протиповітряної оборони додатковими комплексами та боєприпасами до них. Проте процес реалізації вже досягнутих угод із закупівлі американських зенітно-ракетних систем зіткнувся з бюрократичними затримками на рівні виконавців.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Гострі питання щодо постачання засобів ППО обговорювалися на спеціальній урядовій нараді. За словами Президента Володимира Зеленського, попри наявність чітких домовленостей із міжнародними партнерами, безпосередній процес оформлення документів досі гальмується.

"У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання "петріотів", — наголосив Глава держави, вказуючи на поточний стан справ, — і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, техничному. Очікування затягнулося".

У засіданні взяли участь представники ключових оборонних та дипломатичних відомств, зокрема Міноборони, МЗС, РНБО та профільної команди Офісу Президента. Керівник держави підкреслив, що затримка з погодженням контракту є неприпустимою, оскільки фінансові ресурси, включно з європейською допомогою, мають негайно спрямовуватися на безпеку громадян.

"Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців, — заявив Володимир Зеленський, окреслюючи фінансові пріоритети. — Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя".

Президент висловив обурення тим, що відповідальні структури досі не завершили навіть базове юридичне опрацювання угоди. Зважаючи на критичність ситуації на фронті та в тилу, чиновникам висунули ультиматум і встановили жорсткі часові рамки для виправлення помилок.

"На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту, — резюмував Глава держави, підсумовуючи вимоги до підлеглих. — Поставив фінальний строк – тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки. Слава Україні!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна посилює протиповітряну оборону, але відчуває гостру нестачу новітніх комплексів ППО та боєприпасів. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час візиту до Повітряного командування "Південь".