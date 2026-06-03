«Очікування затягнулося»: Зеленський дав урядовцям тиждень на контракт щодо Patriot і пригрозив звільненнями

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Недилько Ксения
Україна шукає всі можливі варіанти для оперативного посилення протиповітряної оборони додатковими комплексами та боєприпасами до них. Проте процес реалізації вже досягнутих угод із закупівлі американських зенітно-ракетних систем зіткнувся з бюрократичними затримками на рівні виконавців.
Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Гострі питання щодо постачання засобів ППО обговорювалися на спеціальній урядовій нараді. За словами Президента Володимира Зеленського, попри наявність чітких домовленостей із міжнародними партнерами, безпосередній процес оформлення документів досі гальмується.
У засіданні взяли участь представники ключових оборонних та дипломатичних відомств, зокрема Міноборони, МЗС, РНБО та профільної команди Офісу Президента. Керівник держави підкреслив, що затримка з погодженням контракту є неприпустимою, оскільки фінансові ресурси, включно з європейською допомогою, мають негайно спрямовуватися на безпеку громадян.
Президент висловив обурення тим, що відповідальні структури досі не завершили навіть базове юридичне опрацювання угоди. Зважаючи на критичність ситуації на фронті та в тилу, чиновникам висунули ультиматум і встановили жорсткі часові рамки для виправлення помилок.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Україна посилює протиповітряну оборону, але відчуває гостру нестачу новітніх комплексів ППО та боєприпасів. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час візиту до Повітряного командування "Південь".