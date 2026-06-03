«Ожидание затянулось»: Зеленский дал чиновникам неделю на контракт по Patriot и пригрозил увольнениями

Украина ищет все возможные варианты для оперативного усиления противовоздушной обороны дополнительными комплексами и их боеприпасами. Однако процесс реализации уже достигнутых соглашений по закупке американских зенитно-ракетных систем столкнулся с бюрократическими задержками на уровне исполнителей.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Острые вопросы по поставкам средств ПВО обсуждались на специальном правительственном совещании. По словам Президента Владимира Зеленского, несмотря на наличие четких договоренностей с международными партнерами, непосредственный процесс оформления документов все еще тормозится.

"У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении "петриотов", — подчеркнул Глава государства, указывая на текущее положение дел, — и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось".

В заседании приняли участие представители ключевых оборонных и дипломатических ведомств, в том числе Минобороны, МИД, СНБО и профильной команды Офиса Президента. Глава государства подчеркнул, что задержка с согласованием контракта недопустима, поскольку финансовые ресурсы, включая европейскую помощь, должны немедленно направляться на безопасность граждан.

"Задача абсолютно четкая – ускориться с этим контрактом по "петриотам", и это персональная ответственность привлеченных должностных лиц, – заявил Владимир Зеленский, очерчивая финансовые приоритеты. — Средства из европейского пакета поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие наши финансовые ресурсы должны работать максимально оперативно для выполнения именно тех задач, которые обеспечивают украинцам защиту жизни".

Президент выразил возмущение тем, что ответственные структуры до сих пор не завершили даже базовую юридическую обработку соглашения. Учитывая критичность ситуации на фронте и в тылу, чиновники выдвинули ультиматум и установили жесткие временные рамки для исправления ошибок.

"К сожалению, по состоянию на сегодняшний день даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту, — резюмировал Глава государства, суммируя требования к подчиненным. — Поставил финальный срок – неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность по реализации нашей договоренности по "петриотам", либо серьезные кадровые выводы. Слава Украине!"

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина усугубляет противовоздушную оборону, но испытывает острую нехватку новейших комплексов ПВО и боеприпасов. Это подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время визита в Воздушное командование "Юг".