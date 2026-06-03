«Ожидание затянулось»: Зеленский дал чиновникам неделю на контракт по Patriot и пригрозил увольнениями

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Недилько Ксения
Украина ищет все возможные варианты для оперативного усиления противовоздушной обороны дополнительными комплексами и их боеприпасами. Однако процесс реализации уже достигнутых соглашений по закупке американских зенитно-ракетных систем столкнулся с бюрократическими задержками на уровне исполнителей.
Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Острые вопросы по поставкам средств ПВО обсуждались на специальном правительственном совещании. По словам Президента Владимира Зеленского, несмотря на наличие четких договоренностей с международными партнерами, непосредственный процесс оформления документов все еще тормозится.
В заседании приняли участие представители ключевых оборонных и дипломатических ведомств, в том числе Минобороны, МИД, СНБО и профильной команды Офиса Президента. Глава государства подчеркнул, что задержка с согласованием контракта недопустима, поскольку финансовые ресурсы, включая европейскую помощь, должны немедленно направляться на безопасность граждан.
Президент выразил возмущение тем, что ответственные структуры до сих пор не завершили даже базовую юридическую обработку соглашения. Учитывая критичность ситуации на фронте и в тылу, чиновники выдвинули ультиматум и установили жесткие временные рамки для исправления ошибок.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Украина усугубляет противовоздушную оборону, но испытывает острую нехватку новейших комплексов ПВО и боеприпасов. Это подчеркнул Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время визита в Воздушное командование "Юг".