Нові операції проти агресора та очищення лав: Зеленський затвердив пріоритети СБУ на серпень

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із керівництвом Служби безпеки України. Під час доповіді було проаналізовано поточні результати протистояння російській навалі та визначено ключові завдання спецслужби на найближчий місяць.

Володимир Зеленський ы Олександр Поклад. Фото з відкритих джерел

Глава держави отримав розгорнуту інформацію про поточну діяльність спецслужби у межах відсічі повномасштабного вторгнення РФ. Президент висловив задоволення поточною ефективністю українських контррозвідників та оперативників на фронті та в тилу.

"Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії, — зазначив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі, підкресливши успіхи відомства, — хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції".

Під час наради окрему увагу приділили стратегічному плануванню на найближчу перспективу. Т.в.о. голови відомства Олександр Поклад окреслив головні вектори роботи, на яких спецслужба зосередиться найближчим часом.

"Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень", — поінформував Президент.

Окрім зовнішньої протидії ворогу, на порядку денному стояло питання внутрішньої безпеки самого відомства. Керівництво СБУ отримало повну підтримку Президента у питанні безкомпромісного звільнення та притягнення до відповідальності ненадійних співробітників.

"Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби, — наголосив Президент, чітко окресливши критерії для відбору кадрів, — від тих, хто працює на себе, а не на Україну".

На завершення свого звернення Володимир Зеленський висловив вдячність усім офіцерам та співробітникам відомства, які самовіддано виконують свій обов'язок перед країною, та традиційно завершив допис патріотичним гаслом.

"Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей! Слава Україні!" — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія протягом найближчих 48 годин готує балістичний удар. Які області під загрозою – читайте за посиланням.