Нові операції проти агресора та очищення лав: Зеленський затвердив пріоритети СБУ на серпень

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Недилько Ксения
Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч із керівництвом Служби безпеки України. Під час доповіді було проаналізовано поточні результати протистояння російській навалі та визначено ключові завдання спецслужби на найближчий місяць.
Володимир Зеленський ы Олександр Поклад. Фото з відкритих джерел
Глава держави отримав розгорнуту інформацію про поточну діяльність спецслужби у межах відсічі повномасштабного вторгнення РФ. Президент висловив задоволення поточною ефективністю українських контррозвідників та оперативників на фронті та в тилу.
Під час наради окрему увагу приділили стратегічному плануванню на найближчу перспективу. Т.в.о. голови відомства Олександр Поклад окреслив головні вектори роботи, на яких спецслужба зосередиться найближчим часом.
Окрім зовнішньої протидії ворогу, на порядку денному стояло питання внутрішньої безпеки самого відомства. Керівництво СБУ отримало повну підтримку Президента у питанні безкомпромісного звільнення та притягнення до відповідальності ненадійних співробітників.
На завершення свого звернення Володимир Зеленський висловив вдячність усім офіцерам та співробітникам відомства, які самовіддано виконують свій обов'язок перед країною, та традиційно завершив допис патріотичним гаслом.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія протягом найближчих 48 годин готує балістичний удар. Які області під загрозою – читайте за посиланням.