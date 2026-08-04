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Новые операции против агрессора и очистки рядов: Зеленский утвердил приоритеты СБУ на август

Зеленский дал зеленый свет новым спецоперациям СБУ и заслушал доклад Александра Поклада

4 августа 2026, 16:46
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Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с руководством СБУ. В ходе доклада были проанализированы текущие результаты противостояния российскому нашествию и определены ключевые задачи спецслужбы на ближайший месяц.

Новые операции против агрессора и очистки рядов: Зеленский утвердил приоритеты СБУ на август

Владимир Зеленский и Александр Поклад. Фото из открытых источников

Глава государства получил развернутую информацию о текущей деятельности спецслужбы в рамках отпора полномасштабного вторжения РФ. Президент выразил удовлетворение текущей эффективностью украинских контрразведчиков и оперативников на фронте и в тылу.

"Доклад о наших операциях противодействия российской агрессии, — отметил Владимир Зеленский по итогам встречи, подчеркнув успехи ведомства, — хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины, и сегодня я согласовал новые операции".

Во время совещания особое внимание было уделено стратегическому планированию на ближайшую перспективу. И.о. главы ведомства Александр Поклад очертил главные векторы работы, на которых спецслужба сосредоточится в ближайшее время.

"Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август", – проинформировал Президент.

Кроме внешнего противодействия врагу, в повестке дня стоял вопрос внутренней безопасности самого ведомства. Руководство СБУ получило полную поддержку Президента в вопросе бескомпромиссного увольнения и привлечения к ответственности ненадежных сотрудников.

"Согласил руководителю СБУ также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы, — подчеркнул Президент, четко обозначив критерии для отбора кадров, — от тех, кто работает на себя, а не на Украину".

В завершение своего обращения Владимир Зеленский выразил благодарность всем офицерам и сотрудникам ведомства, самоотверженно исполняющим свой долг перед страной, и традиционно завершил сообщение патриотическим лозунгом.

"Благодарю всех в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей! Слава Украине!" — подытожил Зеленский.

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