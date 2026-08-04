Новые операции против агрессора и очистки рядов: Зеленский утвердил приоритеты СБУ на август

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Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с руководством СБУ. В ходе доклада были проанализированы текущие результаты противостояния российскому нашествию и определены ключевые задачи спецслужбы на ближайший месяц.
Владимир Зеленский и Александр Поклад. Фото из открытых источников
Глава государства получил развернутую информацию о текущей деятельности спецслужбы в рамках отпора полномасштабного вторжения РФ. Президент выразил удовлетворение текущей эффективностью украинских контрразведчиков и оперативников на фронте и в тылу.
Во время совещания особое внимание было уделено стратегическому планированию на ближайшую перспективу. И.о. главы ведомства Александр Поклад очертил главные векторы работы, на которых спецслужба сосредоточится в ближайшее время.
Кроме внешнего противодействия врагу, в повестке дня стоял вопрос внутренней безопасности самого ведомства. Руководство СБУ получило полную поддержку Президента в вопросе бескомпромиссного увольнения и привлечения к ответственности ненадежных сотрудников.
В завершение своего обращения Владимир Зеленский выразил благодарность всем офицерам и сотрудникам ведомства, самоотверженно исполняющим свой долг перед страной, и традиционно завершил сообщение патриотическим лозунгом.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия в ближайшие 48 часов готовит баллистический удар. Какие области под угрозой – читайте по ссылке .