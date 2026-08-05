Нове опитування показало, як змінилося ставлення українців до Зеленського після протестів

Рівень довіри до президента України Володимира Зеленського продовжує поступово знижуватися, проте говорити про різке падіння підтримки поки що передчасно. Такого висновку дійшли соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), які оприлюднили результати дослідження, проведеного з 20 липня по 3 серпня.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними опитування, на початку серпня Зеленському довіряють 55% українців, тоді як 40% заявили про недовіру. Таким чином, баланс довіри залишається позитивним та становить 15%.

Дослідники звертають увагу, що коректніше порівнювати нинішні показники із квітневими результатами. Тоді рівень довіри до президента становив 58%, а баланс досягав 22%. Таким чином, за кілька місяців підтримка глави держави знизилася на три відсоткові пункти.

У КМІС зазначають, що попри широкий суспільний резонанс навколо кадрових перестановок та протестних акцій масового обвалу довіри не сталося. Соціологи припускають, що вплив цих подій міг виявитися сильнішим, проте частково його компенсували успішні дії української влади на міжнародній арені, включаючи зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, а також позитивне інформаційне тло, пов'язане з ударами по російській військовій логістиці.

Крім того, дослідження показує, що серед тих, хто довіряє президенту, 20% висловлюють повну довіру, а ще 34% скоріше довіряють. Серед критиків глави держави 19% заявили про повну недовіру, ще 20% відповіли, що скоріше не довіряють.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький підкреслив, що, незважаючи на помітне громадське невдоволення окремими рішеннями влади та вимоги провести вибори після можливого припинення вогню, більшість українців, як і раніше, зберігають довіру до чинного президента і не підтримують проведення виборів в умовах війни, що триває.

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