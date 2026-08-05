Новый опрос показал, как изменилось отношение украинцев к Зеленскому после протестов

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжает постепенно снижаться, однако говорить о резком падении поддержки пока преждевременно. К такому выводу пришли социологи Киевского международного института социологии (КМИС), обнародовавшие результаты исследования, проведенного с 20 июля по 3 августа.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Согласно данным опроса, в начале августа Зеленскому доверяют 55% украинцев, тогда как 40% заявили о недоверии. Таким образом, баланс доверия остается положительным и составляет +15%.

Исследователи обращают внимание, что корректнее сравнивать нынешние показатели с апрельскими результатами. Тогда уровень доверия президенту составлял 58%, а баланс достигал +22%. Таким образом, за несколько месяцев поддержка главы государства снизилась на три процентных пункта.

В КМИС отмечают, что, несмотря на широкий общественный резонанс вокруг кадровых перестановок и протестных акций, массового обвала доверия не произошло. Социологи допускают, что влияние этих событий могло оказаться сильнее, однако частично его компенсировали успешные действия украинской власти на международной арене, включая встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также позитивный информационный фон, связанный с ударами по российской военной логистике.

Кроме того, исследование показывает, что среди тех, кто доверяет президенту, 20% выражают полное доверие, а еще 34% — скорее доверяют. Среди критиков главы государства 19% заявили о полном недоверии, еще 20% ответили, что скорее не доверяют.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий подчеркнул, что, несмотря на заметное общественное недовольство отдельными решениями власти и требования провести выборы после возможного прекращения огня, большинство украинцев по-прежнему сохраняют доверие к действующему президенту и не поддерживают проведение выборов в условиях продолжающейся войны.

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