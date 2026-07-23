Нова спроба зупинити війну: про що Зеленський домовився із командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, під час яких сторони обговорили подальші дипломатичні кроки, спрямовані на припинення повномасштабної війни з Росією. Телефонну розмову підтвердили як у Києві, так і у Білому домі.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами Зеленського, головною темою бесіди стало посилення дипломатичних зусиль та пошук реальних можливостей наблизити справедливий світ. Президент наголосив, що Україна залишається відкритою до переговорів, проте їх результат можливий лише за наявності готовності Росії припинити бойові дії.

Глава держави повідомив, що у розмові також взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов та головний український переговорник Рустем Умєров. За підсумками консультацій, сторони домовилися підтримувати постійний контакт для координації подальших кроків.

Зеленський зазначив, що дипломатична робота триває щодня і залишається одним із ключових напрямів української стратегії. За його словами, Київ прагне переконатися, що Москва справді готова до завершення війни, а не використовує переговорний процес як інструмент затягування часу.

Водночас президент повідомив про зустріч у Києві з послом США при НАТО Меттью Вітакером. Центральною темою переговорів стало розширення співробітництва у сфері протиповітряної оборони, зокрема одержання ліцензій на виробництво систем Patriot та забезпечення України необхідними ракетами.

Зеленський наголосив, що останні місяці стали вкрай тяжкими через масовані російські удари по українських містах, тому Київ розраховує на прискорення рішень з боку союзників. За його словами, посилення ППО залишається однією з головних умов захисту цивільного населення та критичної інфраструктури.

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