Новая попытка остановить войну: о чем Зеленский договорился с командой Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, во время которых стороны обсудили дальнейшие дипломатические шаги, направленные на прекращение полномасштабной войны с Россией. Телефонный разговор подтвердили как в Киеве, так и в Белом доме.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, главной темой беседы стало усиление дипломатических усилий и поиск реальных возможностей приблизить справедливый мир. Президент подчеркнул, что Украина остается открытой к переговорам, однако их результат возможен лишь при наличии готовности России прекратить боевые действия.

Глава государства сообщил, что в разговоре также приняли участие руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и главный украинский переговорщик Рустем Умеров. По итогам консультаций стороны договорились поддерживать постоянный контакт для координации дальнейших шагов.

Зеленский отметил, что дипломатическая работа продолжается ежедневно и остается одним из ключевых направлений украинской стратегии. По его словам, Киев стремится убедиться, что Москва действительно готова к завершению войны, а не использует переговорный процесс как инструмент затягивания времени.

Одновременно президент сообщил о встрече в Киеве с послом США при НАТО Мэттью Витакером. Центральной темой переговоров стало расширение сотрудничества в сфере противовоздушной обороны, в частности получение лицензий на производство систем Patriot и обеспечение Украины необходимыми ракетами.

Зеленский подчеркнул, что последние месяцы стали крайне тяжелыми из-за массированных российских ударов по украинским городам, поэтому Киев рассчитывает на ускорение решений со стороны союзников. По его словам, усиление ПВО остается одним из главных условий защиты гражданского населения и критической инфраструктуры.

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