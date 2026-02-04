Президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Глава держави отримав звіти від ключових учасників процесу — Рустема Умєрова, Кирила Буданова та Давида Арахамії.

Ніяких винагород агресору: Президент України окреслив умови для справжнього миру після контактів зі США та РФ

Проміжний результат перемовин

За словами Президента, робочий день в Об'єднаних Арабських Еміратах був насиченим і включав як загальний формат, так і пряму комунікацію з представниками Сполучених Штатів:

"Була доповідь нашої делегації після зустрічей сьогодні – був тристоронній формат. Також були контакти команди з американською стороною... Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра".

Повернення захисників додому

Однією з найбільш очікуваних новин за підсумками дипломатичних зусиль став анонс масштабного обміну полоненими, який має відбутися найближчим часом:

"Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому".

Умови завершення війни

Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна прагне не просто призупинення вогню, а справедливого закінчення агресії, що вимагає рішучих дій від світових лідерів:

"Наша українська позиція дуже чітка: війну треба завершувати реально. Саме Росія повинна бути готова до цього. І також партнери мають бути готовими забезпечити це реально своїми реальними гарантіями – гарантіями безпеки, – своїм реальним тиском на агресора".

Президент застеріг міжнародну спільноту від будь-яких поступок, які Москва може сприйняти як слабкість або заохочення:

"Не повинно бути винагород агресору. Якщо будь-яка винагорода агресору буде, Росія з часом зірве будь-яку домовленість".

Глава держави підкреслив, що ситуація має розвиватися таким чином, аби "люди в Україні це відчували", що процес дійсно йде до миру, а не надає ворогу можливість підготуватися до нових ударів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переговорний процес в Об'єднаних Арабських Еміратах перейшов до фази детальних консультацій. Як повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров, після загальної тристоронньої зустрічі Україна, США та Росія продовжили роботу у вужчих форматах.