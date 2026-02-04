Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с украинской делегацией, участвующей в трехсторонних переговорах в Абу-Даби. Глава государства получил отчеты от ключевых участников процесса – Рустема Умерова, Кирилла Буданова и Давида Арахамии.

Никаких вознаграждений агрессору: Президент Украины наметил условия для настоящего мира после контактов с США и РФ

Промежуточный результат переговоров

По словам Президента, рабочий день в Объединенных Арабских Эмиратах был насыщенным и включал как общий формат, так и прямую коммуникацию с представителями Соединенных Штатов:

"Был доклад нашей делегации после встреч сегодня – был трехсторонний формат. Были также контакты команды с американской стороной... Мы обсудили промежуточные итоги переговоров в этот день. Продолжат завтра".

Возвращение защитников домой

Одной из самых ожидаемых новостей по итогам дипломатических усилий стал предстоящий в ближайшее время анонс масштабного обмена пленными.

"Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой".

Условия завершения войны

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина стремится не просто к приостановлению огня, а к справедливому окончанию агрессии, требующей решительных действий от мировых лидеров:

"Наша украинская позиция очень четкая: войну нужно завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями – гарантиями безопасности, – своим реальным давлением на агрессора".

Президент предостерег международное сообщество от любых уступок, которые Москва может воспринять как слабость или поощрение:

"Не должно быть вознаграждения агрессору. Если любое вознаграждение агрессору будет, Россия со временем сорвет любую договоренность".

Глава государства подчеркнул, что ситуация должна развиваться таким образом, чтобы "люди в Украине это чувствовали", что процесс действительно идет к миру, а не дает врагу возможность подготовиться к новым ударам.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах перешел в фазу детальных консультаций. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, после всеобщей трехсторонней встречи Украина, США и Россия продолжили работу в более узких форматах.