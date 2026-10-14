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"Не на тій стороні": Зеленський різко висловився про Трампа

Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп має залишатися посередником між Україною та Росією

14 жовтня 2026, 20:10
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Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир’я з Росією. На думку українського лідера, американський президент має залишатися посередником між Києвом і Москвою, а не ставати на бік однієї зі сторін. Зеленський також поставив під сумнів поради, які отримує Трамп.

"Не на тій стороні": Зеленський різко висловився про Трампа

Зеленський розкритикував Трампа

Володимир Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану розкритикував Трампа через його позицію щодо "енергетичного" перемир'я.

"Якщо ти між двома сторонами, то мусиш залишатися посередині, а не на неправильній стороні. Я вважаю, що радники Трампа помиляються. Не знаю, хто підштовхує його на неправильну сторону. Це не та сторона історії, на якій слід бути", — заявив Зеленський.

Чому Зеленський розкритикував Трампа

11 жовтня 2026 року Дональд Трамп оголосив, що Україна та Росія нібито домовилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. За словами американського президента, домовленість мала діяти негайно.

Однак Київ заявив, що заздалегідь не отримував інформації про конкретні умови такого перемир’я. Українська влада наголосила на готовності припинити удари по російських нафтопереробних заводах лише за умови, що Росія також зупинить атаки на українську енергосистему. Зеленський назвав несправедливим рішення США тимчасово послабити санкції щодо експорту російського дизельного пального. За його оцінкою, такий крок вигідний Москві.

Попри оголошення перемир’я, російські війська продовжили обстріли українських енергетичних об’єктів і міст. Серед атакованих об’єктів були енергетичні підприємства в Харкові, а також інфраструктура Києва та Луцька. Водночас Трамп заявив, що порушення перемир’я могли бути з обох боків, і пообіцяв перевірити інформацію. Україна наполягає, що припинення ударів має бути взаємним, а не одностороннім.

Таким чином, розбіжності навколо енергетичного перемир’я стали ще одним приводом для публічної критики Зеленським підходу адміністрації Трампа до переговорів із Росією.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна передала команді Трампа пропозиції щодо енергетичного перемир'я.



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