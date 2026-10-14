"Не на той стороне": Зеленский резко высказался о Трампе

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике позицию президента США Дональда Трампа относительно энергетического перемирия с Россией. По мнению украинского лидера, американский президент должен оставаться посредником между Киевом и Москвой, а не вставать на сторону одной из сторон. Зеленский также поставил под вопрос советы, которые получает Трамп.

Зеленский раскритиковал Трампа

Владимир Зеленский в интервью Пирсу Моргану раскритиковал Трампа из-за его позиции по "энергетическому" перемирию.

"Если ты между двумя сторонами, то должен оставаться посередине, а не на неправильной стороне. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Это не та сторона истории, на которой следует быть", — заявил Зеленский.

Почему Зеленский раскритиковал Трампа

11 октября 2026 Дональд Трамп объявил, что Украина и Россия якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре. По словам американского президента, договоренность должна была действовать немедленно.

Однако Киев заявил, что заранее не получал информацию о конкретных условиях такого перемирия. Украинские власти отметили готовность прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только при условии, что Россия также остановит атаки на украинскую энергосистему. Зеленский назвал несправедливым решение США временно ослабить санкции по экспорту российского дизельного горючего. По его оценке, такой шаг выгоден Москве.

Несмотря на оглашение перемирия, российские войска продолжили обстрелы украинских энергетических объектов и городов. Среди атакуемых объектов были энергетические предприятия в Харькове, а также инфраструктура Киева и Луцка. В то же время, Трамп заявил, что нарушения перемирия могли быть с обеих сторон, и пообещал проверить информацию. Украина настаивает, что прекращение ударов должно быть взаимным, а не односторонним.

Таким образом, разногласия вокруг энергетического перемирия стали еще одним поводом для публичной критики Зеленского подхода администрации Трампа к переговорам с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина передала команде Трампа предложения по энергетическому перемирию