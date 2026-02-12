Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Atlantic зробив низку резонансних заяв щодо завершення війни та взаємодії з адміністрацією Дональда Трампа. Голова держави наголосив, що не погодиться на мир будь-якою ціною.

Не готовий на швидкі угоди: Президент України окреслив бачення завершення війни

"Я піду швидше без жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти поганий її варіант", — підкреслив Володимир Зеленський. Він додав, що прагне "гідного та тривалого миру", а не просто "швидкої угоди заради політики".

Коментуючи роль американського лідера, Зеленський зазначив: "Я вважаю, що немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між Росією та Україною. Для його спадщини — це номер один". За його словами, найвигіднішою політичною перемогою для Трампа було б завершення конфлікту до проміжних виборів у США.

Президент також підтвердив, що не відкидає демократичних процедур у майбутньому: "Я не проти ідеї референдуму чи виборів, але лише якщо це не означатиме прийняття невигідної угоди чи втрати територій".

Ключовою передумовою для припинення вогню Зеленський назвав чітку систему захисту. "Першим кроком до миру повинні бути гарантії безпеки від США та Європи, які передбачають, що після припинення вогню Україну захищатимуть від майбутньої агресії", — резюмував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала заяву Президента України Володимира Зеленського щодо неможливості проведення виборів 24 лютого. Нагадаємо, український лідер наголосив, що перехід до голосування можливий лише після забезпечення безпеки — припинення вогню та наявності відповідних гарантій.

Представниця країни-агресора у притаманній їй манері розкритикувала ці умови, натякаючи на невизначеність термінів виконання безпекових вимог. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала вона у своєму дописі.