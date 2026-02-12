Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой.

Не готов на быстрые соглашения: Президент Украины наметил видение завершения войны

"Я пойду скорее без соглашения, чем заставлю свой народ принять плохой его вариант", — подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что стремится к "достойному и длительному миру", а не просто к "скорому соглашению ради политики".

Комментируя роль американского лидера, Зеленский отметил: "Я считаю, что нет большей победы для Трампа, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это номер один". По его словам, самой выгодной политической победой для Трампа было бы завершение конфликта до промежуточных выборов в США.

Президент также подтвердил, что не исключает демократических процедур в будущем: "Я не против идеи референдума или выборов, но только если это не будет означать принятие невыгодного соглашения или потери территорий".

Ключевым условием для прекращения огня Зеленский назвал четкую систему защиты. "Первым шагом к миру должны быть гарантии безопасности от США и Европы, предусматривающие, что после прекращения огня Украину будут защищать от предстоящей агрессии", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что официальная представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов 24 февраля. Напомним, украинский лидер подчеркнул, что переход к голосованию возможен только после обеспечения безопасности — прекращения огня и наличия соответствующих гарантий.

Представительница страны-агрессора в присущей ей манере раскритиковала эти условия, намекая на неопределенность сроков выполнения требований безопасности. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала она в своем сообщении.