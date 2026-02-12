logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Не готов на скорые соглашения: Президент Украины наметил видение завершения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Не готов на скорые соглашения: Президент Украины наметил видение завершения войны

«Я пойду скорее без соглашения»: Зеленский об отказе от плохих вариантов мира в интервью The Atlantic

12 февраля 2026, 21:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Atlantic сделал ряд резонансных заявлений по поводу завершения войны и взаимодействия с администрацией Дональда Трампа. Глава государства подчеркнул, что не согласится на мир любой ценой.

Не готов на скорые соглашения: Президент Украины наметил видение завершения войны

Не готов на быстрые соглашения: Президент Украины наметил видение завершения войны

"Я пойду скорее без соглашения, чем заставлю свой народ принять плохой его вариант", — подчеркнул Владимир Зеленский. Он добавил, что стремится к "достойному и длительному миру", а не просто к "скорому соглашению ради политики".

Комментируя роль американского лидера, Зеленский отметил: "Я считаю, что нет большей победы для Трампа, чем остановить войну между Россией и Украиной. Для его наследия это номер один". По его словам, самой выгодной политической победой для Трампа было бы завершение конфликта до промежуточных выборов в США.

Президент также подтвердил, что не исключает демократических процедур в будущем: "Я не против идеи референдума или выборов, но только если это не будет означать принятие невыгодного соглашения или потери территорий".

Ключевым условием для прекращения огня Зеленский назвал четкую систему защиты. "Первым шагом к миру должны быть гарантии безопасности от США и Европы, предусматривающие, что после прекращения огня Украину будут защищать от предстоящей агрессии", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что официальная представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов 24 февраля. Напомним, украинский лидер подчеркнул, что переход к голосованию возможен только после обеспечения безопасности — прекращения огня и наличия соответствующих гарантий.

Представительница страны-агрессора в присущей ей манере раскритиковала эти условия, намекая на неопределенность сроков выполнения требований безопасности. "То есть 1 апреля без указания года?", — написала она в своем сообщении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости