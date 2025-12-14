Найвищий рівень безпеки в Берліні: що відомо про візит Зеленського

У столиці Німеччини запроваджено найвищий рівень безпекових заходів у зв’язку з візитом президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Зеленський у Берліні

Поліція суттєво посилила охорону урядового кварталу. Мешканцям і гостям Берліна рекомендують уникати цього району через масштабні обмеження та підвищену присутність сил безпеки.

За даними видання, застосовуються заходи, які вже використовувалися під час попередніх візитів високопосадовців. Зокрема, на дахах будівель і в гелікоптерах чергують снайпери, каналізаційні люки в зоні перебування делегації герметизують, а територію перевіряють службові собаки для виявлення вибухових речовин.

Крім того, встановлено блокпости, задіяно системи захисту від дронів, а на річці Шпрее патрулюють поліцейські катери та офіцери на гідроциклах. До охорони також залучили поліцейські підрозділи з різних федеральних земель Німеччини.

