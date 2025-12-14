logo

Самый высокий уровень безопасности в Берлине: что известно о визите Зеленского
Самый высокий уровень безопасности в Берлине: что известно о визите Зеленского

В Берлине ввели самый высокий уровень безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского

14 декабря 2025
В столице Германии введен самый высокий уровень мер безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Самый высокий уровень безопасности в Берлине: что известно о визите Зеленского

Зеленский в Берлине

Полиция существенно усилила охрану правительственного квартала. Жителям и гостям Берлина рекомендуют избегать этого района из-за масштабных ограничений и повышенного присутствия сил безопасности.

По данным издания, применяются меры, которые уже использовались во время предыдущих визитов чиновников. В частности, на крышах зданий и в вертолетах дежурят снайперы, канализационные люки в зоне пребывания делегации герметизируют, а территорию проверяют служебные собаки для обнаружения взрывчатых веществ.

Кроме того, установлены блокпосты, задействованы системы защиты от дронов, а на реке Шпрее патрулируют полицейские катера и офицеры на гидроциклах. К охране также привлекли полицейские подразделения разных федеральных земель Германии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что народные депутаты в ближайшее время должны подготовить предложения по возможным изменениям избирательного законодательства на период военного положения. Об этом он заявил во время онлайн-брифинга в WhatsApp-чате.
По словам главы государства, вокруг темы проведения выборов в Украине поступают сигналы от международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки. В то же время президент не стал детализировать, идет ли речь исключительно о позиции США, или также о других источниках таких сигналов.

 Зеленский подчеркнул, что не рассматривает вопрос выборов в контексте личного пребывания у власти и считает, что государство должно быть готово к любому сценарию развития событий. В этой связи он обратился к международным партнерам с просьбой о помощи в обеспечении условий безопасности в случае возможного проведения выборов.



Источник: https://www.bild.de/regional/berlin/berlin-im-ausnahmezustand-hoechste-sicherheitsstufe-fuer-selenskyj-693e8e88f679420e000b4444
