Навіщо Росія може оголосити загальну мобілізацію: Зеленський розкрив можливий план Кремля

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження доступу до соціальних мереж у Росії може бути частиною ширшої стратегії Кремля, спрямованої на запобігання внутрішнім протестам. Про це він розповів в інтерв'ю, показаному в ефірі національного телемарафону.

За словами глави держави, йдеться не так про придушення критики влади, як про спробу уникнути можливих бунтів на тлі потенційних рішень, здатних викликати масове невдоволення. Насамперед – це можливість оголошення загальної мобілізації.

Зеленський зазначив, що такий сценарій може передбачати заклик мешканців великих міст, включаючи Москву та Санкт-Петербург. За його оцінкою, такі заходи можуть бути спрямовані або на підготовку нового масштабного наступу проти України, або на реалізацію альтернативного сценарію.

Зокрема президент не виключив варіант обмеженого військового удару по одній з країн Балтії. Він наголосив, що подібна операція могла б вимагати менше ресурсів і сил, особливо якщо розрахунок будуватиметься на слабкій готовності окремих держав до швидкого реагування.

Глава держави також зазначив, що у Кремлі уважно стежать за реакцією країн НАТО та їхньою готовністю до колективних дій. На його думку, подальші кроки Росії можуть залежати саме від того, наскільки Альянс продемонструє єдність.

Відповідаючи на питання щодо застосування п'ятої статті НАТО у разі можливої агресії проти країн Балтії, Зеленський висловив упевненість, що у союзників не залишиться вибору. Він наголосив: відмова від колективного захисту поставить під загрозу саме існування Альянсу, тому відповідь, на його думку, буде неминуча.

