Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничение доступа к социальным сетям в России может быть частью более широкой стратегии Кремля, направленной на предотвращение внутренних протестов. Об этом он рассказал в интервью, показанном в эфире национального телемарафона.

По словам главы государства, речь идет не столько о подавлении критики власти, сколько о попытке избежать возможных бунтов на фоне потенциальных решений, способных вызвать массовое недовольство. В первую очередь – это вероятность объявления всеобщей мобилизации.

Зеленский отметил, что такой сценарий может предусматривать призыв жителей крупных городов, включая Москву и Санкт-Петербург. По его оценке, подобные меры могут быть направлены либо на подготовку нового масштабного наступления против Украины, либо на реализацию альтернативного сценария.

В частности, президент не исключил вариант ограниченного военного удара по одной из стран Балтии. Он подчеркнул, что подобная операция могла бы потребовать меньше ресурсов и сил, особенно если расчет будет строиться на слабой готовности отдельных государств к быстрому реагированию.

Глава государства также указал, что в Кремле внимательно следят за реакцией стран НАТО и их готовностью к коллективным действиям. По его мнению, дальнейшие шаги России могут зависеть именно от того, насколько Альянс продемонстрирует единство.

Отвечая на вопрос о применении пятой статьи НАТО в случае возможной агрессии против стран Балтии, Зеленский выразил уверенность, что у союзников не останется выбора. Он подчеркнул: отказ от коллективной защиты поставит под угрозу само существование Альянса, поэтому ответ, по его мнению, будет неизбежным.

Читайте также на портале "Комментарии" — вопрос возобновления переговоров с Украиной о мирном урегулировании не цель номер один для Кремля. Как информирует портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на проходящем в турецкой Анталии дипломатическом форуме.



