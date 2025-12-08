Навіщо насправді Зеленський їде до Лондона та Брюсселя: у ОП розкрили програму візиту

Рубрики
Спікер президента України Сергій Нікіфоров розкрив деталі офіційного візиту Володимира Зеленського до Лондона та Брюсселя. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "ЄП".
Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел
Сергій Никифоров зазначив, що робочий день Володимира Зеленського в британській столиці розпочнеться з зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери проведуть короткі переговори у вузькому складі та зроблять спільні коментарі для преси.
Після тристороннього формату у Зеленського заплановані окремі переговори зі Стармером віч-на-віч. Потім президент України, разом із керівниками Великобританії, Франції та Німеччини, проведе відеоконференцію з лідерами країн ЄС та НАТО. Остаточний список учасників зараз уточнюється.
Після завершення програми у Лондоні Зеленський вирушить до Брюсселя. Увечері він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також передбачено спільну зустріч Зеленського, Рютте, президента Євроради Антоніу Кошти та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
Напередодні у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що новий тиждень буде насичений дипломатичними консультаціями. За його словами, ключовими темами стануть зміцнення безпеки України, підтримка стійкості держави, нові пакети військової допомоги – насамперед системи ППО, а також обговорення довгострокового фінансування та спільних переговорних позицій із європейськими партнерами.
