Навіщо насправді Зеленський їде до Лондона та Брюсселя: у ОП розкрили програму візиту

Спікер президента України Сергій Нікіфоров розкрив деталі офіційного візиту Володимира Зеленського до Лондона та Брюсселя.

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Сергій Никифоров зазначив, що робочий день Володимира Зеленського в британській столиці розпочнеться з зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Лідери проведуть короткі переговори у вузькому складі та зроблять спільні коментарі для преси.

Після тристороннього формату у Зеленського заплановані окремі переговори зі Стармером віч-на-віч. Потім президент України, разом із керівниками Великобританії, Франції та Німеччини, проведе відеоконференцію з лідерами країн ЄС та НАТО. Остаточний список учасників зараз уточнюється.

Після завершення програми у Лондоні Зеленський вирушить до Брюсселя. Увечері він зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також передбачено спільну зустріч Зеленського, Рютте, президента Євроради Антоніу Кошти та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

Напередодні у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що новий тиждень буде насичений дипломатичними консультаціями. За його словами, ключовими темами стануть зміцнення безпеки України, підтримка стійкості держави, нові пакети військової допомоги – насамперед системи ППО, а також обговорення довгострокового фінансування та спільних переговорних позицій із європейськими партнерами.

