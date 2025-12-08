Зачем на самом деле Зеленский едет в Лондон и Брюссель: в ОП раскрыли программу визита

Спикер президента Украины Сергей Никифоров раскрыл детали официального визита Владимира Зеленского в Лондон и Брюссель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ЕП".

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Сергей Никифоров отметил, рабочий день Владимира Зеленского в британской столице начнётся со встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Лидеры проведут короткие переговоры в узком составе, а также сделают совместные комментарии для прессы.

После трехстороннего формата у Зеленского запланированы отдельные переговоры со Стармером один на один. Затем президент Украины, вместе с руководителями Великобритании, Франции и Германии, проведёт видеоконференцию с лидерами стран ЕС и НАТО. Окончательный список участников сейчас уточняется.

По завершении программы в Лондоне Зеленский отправится в Брюссель. Вечером он встретится с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. Также предусмотрена общая встреча Зеленского, Рютте, президента Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Накануне в своём видеобращении Зеленский заявил, что новая неделя будет насыщена дипломатическими консультациями. По его словам, ключевыми темами станут укрепление безопасности Украины, поддержка устойчивости государства, новые пакеты военной помощи – прежде всего системы ПВО, а также обсуждение долгосрочного финансирования и общих переговорных позиций с европейскими партнёрами.

