Настільний теніс, лук та штанга: що Володимир Зеленський робив на Прикарпатті

Глава держави Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківська, де долучився до учасників масштабного спортивного турніру "Воля до життя". У цих змаганнях беруть участь українські військовослужбовці, ветерани та громадяни з інвалідністю, які використовують фізичну культуру для відновлення здоров'я та повернення сил після важких поранень. Загалом програма заходу охоплює вісім різноманітних видів спорту.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Під час відвідин Президент не лише спостерігав за перебігом змагань, а й особисто випробував свої сили. Зокрема, Зеленський зіграв у настільний теніс з ветеранами, спробував стрільбу з лука та виконав жим штанги.

"Поспілкувався зі спортсменами та підписав бойові прапори їхніх бригад, — поділився враженнями від поїздки Володимир Зеленський, публікуючи відеоролик із заходу, — дякую за таку хорошу зустріч".

Окрему увагу український лідер приділив важливості адаптивного спорту для адаптації бійців до цивільного життя. Він висловив вдячність організаторам та фахівцям, які допомагають українським захисникам проходити цей непростий шлях.

"І вдячний усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, — підкреслив керівник держави, наголошуючи на важливості підтримки ветеранської спільноти, — залучає до неї ветеранську спільноту та створює умови, в яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя".

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