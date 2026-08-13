Настольный теннис, лук и штанга: что Владимир Зеленский делал в Прикарпатье

Глава государства Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Ивано-Франковск, где присоединился к участникам масштабного спортивного турнира "Воля к жизни". В этих соревнованиях принимают участие украинские военнослужащие, ветераны и граждане с инвалидностью, которые используют физическую культуру для восстановления здоровья и возвращения после тяжелых ранений. В общей сложности программа мероприятия охватывает восемь различных видов спорта.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Во время посещения Президент не только наблюдал за ходом соревнований, но и лично испытал свои силы. В частности, Зеленский сыграл в настольный теннис с ветеранами, попробовал стрельбу из лука и выполнил жим штанги.

"Пообщался со спортсменами и подписал боевые знамена их бригад, — поделился впечатлениями от поездки Владимир Зеленский, публикуя видеоролик с запада, — спасибо за такую хорошую встречу".

Особое внимание украинский лидер уделил важности адаптивного спорта для адаптации бойцов к гражданской жизни. Он выразил благодарность организаторам и специалистам, помогающим украинским защитникам проходить этот непростой путь.

"И благодарен всем, кто развивает это направление физической и психологической реабилитации, — подчеркнул глава государства, отмечая важность поддержки ветеранского сообщества, — привлекает к ней ветеранское сообщество и создает условия, в которых наши защитники и защитницы могут возвращаться к активной жизни".

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