Головна Новини Політика президент
Напружені відносини між Зеленським та Будановим: в Раді розповіли, що відбувається на Банковій

Народний депутат Железняк розповів про напружені відносини між президентом Зеленським та керівником Офісу Будановим

24 квітня 2026, 18:38
В Раді повідомляють про певні напружені відносини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Кирилом Будановим. 

Напружені відносини між Зеленським та Будановим: в Раді розповіли, що відбувається на Банковій

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що президент не дзвонить і не забороняє своїм заступникам Офісу президента спілкуватися з головою Офісу. 

“Там трохи інша ситуація, що зараз заступники можуть спокійно без обовʼязкового заходу до кабінету голови Офісу (як це було при Єрмаку) піти до президента. Що насправді ок”, — пояснив нардеп. 

Однак, за словами політика, це й не означає, що все добре та спокійно на Банковій. Нардеп зазначив, що про напруженості відносин було відомо достатньо давно. Останні заяви тільки просто їх трохи зробили публічними.

А головне, зауважив політик, це соціологія:

  • дивно, за його словами, але факт, що баланс довіри у керівника Офісу в рази більший ніж у президента;

  • електорально поки у Зеленського шансів більше, але тільки у першому турі;

  • по партіях, вони вже майже зрівнялися;

  • найбільший “переток” голосів між ними. Вони, за словами Железняка, прямо стоять на одній електоральній ніші, трохи ще Залужний. 

“Ну і писав вже: поки Буданов та Федоров найкраще попадають в суспільний запит на нового лідера. Він ще 100500 разів може змінитися, але поки так. Саме тому, і це правда, президент зараз і надалі буде дуже обмежувати свого голову Офісу над впливом на внутрішню політику. Що може і не так погано, враховуючи досвід з попереднім головою ОП”, — зауважив народний депутат. 

Політик пояснив, що станом на зараз є лише два шляхи для Зеленського та Буданова: 

  • вони якось домовляться на варіант що йде на вибори хтось один;

  • вони стануть конкурентами та опонентами.

“Враховуючи, що за 7 років я не можу згадати жоден приклад хоч якоїсь успішної кооперації Зеленського з кимось хто має рейтинг (та ще співставний з його), то в перший варіант абсолютно не вірю. А ось у мистецтво створювати собі додаткових ворогів — цілком”, — підсумував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді вибухнули критикою через нове рішення Зеленського.




Джерело: https://t.me/yzheleznyak/17324
