Напружені відносини між Зеленським та Будановим: в Раді розповіли, що відбувається на Банковій

В Раді повідомляють про певні напружені відносини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Кирилом Будановим.

Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що президент не дзвонить і не забороняє своїм заступникам Офісу президента спілкуватися з головою Офісу.

“Там трохи інша ситуація, що зараз заступники можуть спокійно без обовʼязкового заходу до кабінету голови Офісу (як це було при Єрмаку) піти до президента. Що насправді ок”, — пояснив нардеп.

Однак, за словами політика, це й не означає, що все добре та спокійно на Банковій. Нардеп зазначив, що про напруженості відносин було відомо достатньо давно. Останні заяви тільки просто їх трохи зробили публічними.

А головне, зауважив політик, це соціологія:

дивно, за його словами, але факт, що баланс довіри у керівника Офісу в рази більший ніж у президента;

електорально поки у Зеленського шансів більше, але тільки у першому турі;

по партіях, вони вже майже зрівнялися;

найбільший “переток” голосів між ними. Вони, за словами Железняка, прямо стоять на одній електоральній ніші, трохи ще Залужний.

“Ну і писав вже: поки Буданов та Федоров найкраще попадають в суспільний запит на нового лідера. Він ще 100500 разів може змінитися, але поки так. Саме тому, і це правда, президент зараз і надалі буде дуже обмежувати свого голову Офісу над впливом на внутрішню політику. Що може і не так погано, враховуючи досвід з попереднім головою ОП”, — зауважив народний депутат.

Політик пояснив, що станом на зараз є лише два шляхи для Зеленського та Буданова:

вони якось домовляться на варіант що йде на вибори хтось один;

вони стануть конкурентами та опонентами.

“Враховуючи, що за 7 років я не можу згадати жоден приклад хоч якоїсь успішної кооперації Зеленського з кимось хто має рейтинг (та ще співставний з його), то в перший варіант абсолютно не вірю. А ось у мистецтво створювати собі додаткових ворогів — цілком”, — підсумував політик.

