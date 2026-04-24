Напружені відносини між Зеленським та Будановим: в Раді розповіли, що відбувається на Банковій

Кречмаровская Наталия
В Раді повідомляють про певні напружені відносини між президентом України Володимиром Зеленським та керівником Офісу президента Кирилом Будановим.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк розповів, що президент не дзвонить і не забороняє своїм заступникам Офісу президента спілкуватися з головою Офісу.
Однак, за словами політика, це й не означає, що все добре та спокійно на Банковій. Нардеп зазначив, що про напруженості відносин було відомо достатньо давно. Останні заяви тільки просто їх трохи зробили публічними.
А головне, зауважив політик, це соціологія:
дивно, за його словами, але факт, що баланс довіри у керівника Офісу в рази більший ніж у президента;
електорально поки у Зеленського шансів більше, але тільки у першому турі;
по партіях, вони вже майже зрівнялися;
найбільший “переток” голосів між ними. Вони, за словами Железняка, прямо стоять на одній електоральній ніші, трохи ще Залужний.
Політик пояснив, що станом на зараз є лише два шляхи для Зеленського та Буданова:
вони якось домовляться на варіант що йде на вибори хтось один;
вони стануть конкурентами та опонентами.
