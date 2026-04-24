Напряженные отношения между Зеленским и Будановым: в Раде рассказали, что происходит на Банковой

Кречмаровская Наталия
В Раде сообщают об определенных напряженных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.
Владимир Зеленский.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что президент не звонит и не запрещает своим заместителям Офиса президента общаться с главой Офиса.
Однако, по словам политика, это не означает, что все хорошо и спокойно на Банковой. Нардеп отметил, что о напряженности отношений было известно достаточно давно. Последние заявления только просто их немного сделали публичными.
А главное, заметил политик, это социология:
странно, по его словам, но факт, что баланс доверия у руководителя Офиса в разы больше, чем у президента;
электорально пока у Зеленского шансов больше, но только в первом туре;
по партиям, они уже почти сравнялись;
наибольший "переток" голосов между ними. Они, по словам Железняка, прямо стоят на одной электоральной нише, чуть-чуть еще Залужный.
Политик пояснил, что на сегодняшний день есть только два пути для Зеленского и Буданова:
они как-то договорятся на вариант идущего на выборы кто-то один;
они станут конкурентами и оппонентами.
