Напряженные отношения между Зеленским и Будановым: в Раде рассказали, что происходит на Банковой

В Раде сообщают об определенных напряженных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Офиса президента Кириллом Будановым.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что президент не звонит и не запрещает своим заместителям Офиса президента общаться с главой Офиса.

"Там немного другая ситуация, что сейчас заместители могут спокойно без обязательного захода в кабинет главы Офиса (как это было при Ермаке) пойти к президенту. Что на самом деле ок", — пояснил нардеп.

Однако, по словам политика, это не означает, что все хорошо и спокойно на Банковой. Нардеп отметил, что о напряженности отношений было известно достаточно давно. Последние заявления только просто их немного сделали публичными.

А главное, заметил политик, это социология:

странно, по его словам, но факт, что баланс доверия у руководителя Офиса в разы больше, чем у президента;

электорально пока у Зеленского шансов больше, но только в первом туре;

по партиям, они уже почти сравнялись;

наибольший "переток" голосов между ними. Они, по словам Железняка, прямо стоят на одной электоральной нише, чуть-чуть еще Залужный.

"Ну и писал уже: пока Буданов и Федоров лучше всего попадают в общественный запрос на нового лидера. Он еще 100500 раз может измениться, но пока так. Именно поэтому, и это правда, президент сейчас и дальше будет очень ограничивать своего главу Офиса над влиянием на внутреннюю политику. Что может и не так плохо, учитывая опыт с предыдущим главой ОП”, — отметил народный депутат.

Политик пояснил, что на сегодняшний день есть только два пути для Зеленского и Буданова:

они как-то договорятся на вариант идущего на выборы кто-то один;

они станут конкурентами и оппонентами.

"Учитывая, что за 7 лет я не могу вспомнить ни один пример хоть какой-то успешной кооперации Зеленского с кем-то, кто имеет рейтинг (да еще сопоставимый с его), то в первый вариант совершенно не верю. А вот в искусство создавать себе дополнительных врагов — вполне", — подытожил политик.

