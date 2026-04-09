Нафтовий удар по Кремлю: Зеленський пояснив, чому тепер варто чекати на падіння доходів РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стабілізація ситуації на Близькому Сході здатна завдати серйозного удару щодо фінансових можливостей Росії продовжувати війну. За його словами, потенційне припинення вогню в регіоні та розблокування Ормузька протока вже впливають на глобальні ринки та позбавляють Кремль наддоходів від експорту нафти.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що навіть перші сигнали про деескалацію викликали помітну реакцію – вартість нафти почала знижуватись. Це, на його думку, є прямим індикатором того, що економічні інструменти тиску на Росію працюють не менш ефективно, ніж санкції.

Зеленський зазначив, що Україна підтримує перехід США до дипломатичного врегулювання конфлікту довкола Ірану. Такий крок відкриває нові можливості для глобальної безпеки та водночас обмежує ресурси Москви. Раніше Росія активно використала фактор нестабільності на енергетичних ринках, щоб виправдовувати необхідність послаблення санкцій, проте тепер цей аргумент втрачає чинність.

Президент також наголосив, що Кремль був зацікавлений у затягуванні конфлікту на Близькому Сході. Тривала нестабільність дозволяла Росії отримувати вигоду з високих нафтових цін і відволікати увагу міжнародного співтовариства від війни проти України.

За словами Зеленського, енергетичний фактор залишається ключовим джерелом фінансування російської агресії. Саме тому розблокування Ормузької протоки має як регіональне, а й глобальне значення. Зниження нафтових доходів, переконаний він, має стати одним із вирішальних факторів ослаблення військового потенціалу Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський назвав умови для перемир'я з РФ після припинення вогню між США та Іраном.