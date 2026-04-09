Нефтяной удар по Кремлю: Зеленский объяснил, почему теперь стоит ждать падения доходов РФ
Нефтяной удар по Кремлю: Зеленский объяснил, почему теперь стоит ждать падения доходов РФ

Разблокирование Ормузского пролива и снижение цен на нефть могут лишить Москву ключевого ресурса для войны

9 апреля 2026, 07:08
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке способна нанести серьезный удар по финансовым возможностям России продолжать войну. По его словам, потенциальное прекращение огня в регионе и разблокирование Ормузский пролив уже влияют на глобальные рынки и лишают Кремль сверхдоходов от экспорта нефти.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В своем обращении глава государства подчеркнул, что даже первые сигналы о деэскалации вызвали заметную реакцию – стоимость нефти начала снижаться. Это, по его мнению, является прямым индикатором того, что экономические инструменты давления на Россию работают не менее эффективно, чем санкции.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает переход США к дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Ирана. Такой шаг открывает новые возможности для глобальной безопасности и одновременно ограничивает ресурсы Москвы. Ранее Россия активно использовала фактор нестабильности на энергетических рынках, чтобы оправдывать необходимость ослабления санкций, однако теперь этот аргумент теряет силу.

Президент также подчеркнул, что Кремль был заинтересован в затягивании конфликта на Ближнем Востоке. Длительная нестабильность позволяла России извлекать выгоду из высоких цен на нефть и отвлекать внимание международного сообщества от войны против Украины.

По словам Зеленского, энергетический фактор остается ключевым источником финансирования российской агрессии. Именно поэтому разблокирование Ормузского пролива имеет не только региональное, но и глобальное значение. Снижение нефтяных доходов, убежден он, должно стать одним из решающих факторов ослабления военного потенциала России.

