На Володимирі Зеленському помітили нові кросівки за 8 тисяч гривень: який бренд обрав цього разу

Президент України Володимир Зеленський привернув увагу медіа оновленням свого гардероба, з'явившись на публіці в новому взутті від відомого спортивного виробника. Про це детально розповіла блогерка Harley Quinn у своєму пабліку.

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Зовнішній вигляд українського лідера під час офіційних та неформальних зустрічей завжди перебуває під пильним оком журналістів та мовних оглядачів. Цього разу журналісти та блогери помітили зміну у звичному стилі одягу очільника держави, а саме — у його виборі взуття.

" З обновок президента, — одразу звернула увагу на деталь гардероба блогерка Harley Quinn, фіксуючи новий образ гаранта. — В олодимир Зеленс ь кий вийшов в світ в крос і вках бренд у Hoka".





Ця марка взуття відома своєю зручністю та специфічною масивною підошвою, через що її часто обирають для тривалої ходьби або занять спортом. Окрім моделі, блогерка також дослідила актуальну вартість такого оновлення на українському ринку.

" Зараз такі можна придбати за 7 999 гривен ь ", — уточнила Harley Quinn у своєму дописі.

Варто додати, що з початком повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський повністю відмовився від класичних костюмів та туфель. Натомість він постійно обирає зручний одяг у стилі мілітарі чи кежуал, а також комфортне тактичне або спортивне взуття від провідних світових компаній. Раніше главу української держави помічали у кросівках New Balance.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у лютому очільник Офісу Президента України Кирило Буданов оприлюднив фото української делегації, яка прибула до Женеви (Швейцарія) для участі у черговому раунді міжнародних перемовин щодо пошуку шляхів досягнення миру та припинення вогню. Однак увагу медіа та користувачів соцмереж привернув не лише склад делегації, а й зовнішній вигляд голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.