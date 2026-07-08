На Владимире Зеленском заметили новые кроссовки за 8 тысяч гривен: какой бренд выбрал на этот раз

Президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание медиа обновлением своего гардероба, появившись на публике в новой обуви от известного спортивного производителя. Об этом подробно рассказала блоггер Harley Quinn в своем паблике.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Внешний вид украинского лидера во время официальных и неформальных встреч всегда находится под пристальным взглядом журналистов и языковых обозревателей. На этот раз журналисты и блогеры заметили изменение в привычном стиле одежды главы государства, а именно – в его выборе обуви.

" Из обновок президента, — сразу обратила внимание на деталь гардероба блогер Harley Quinn, фиксируя новый образ гаранта. — Владимир Зеленский вышел в свет в кроссовках бренда Hoka".





Эта марка обуви известна своим удобством и специфической массивной подошвой, поэтому ее часто выбирают для длительной ходьбы или занятий спортом. Кроме модели, блоггер также исследовала актуальную стоимость такого обновления на украинском рынке.

" Сейчас такие можно приобрести за 7 999 гривен " , – уточнила Harley Quinn в своем сообщении.

Следует добавить, что с началом полномасштабного вторжения Владимир Зеленский полностью отказался от классических костюмов и туфель. Он постоянно выбирает удобную одежду в стиле милитари или кэжуал, а также комфортную тактическую или спортивную обувь от ведущих мировых компаний. Ранее главу украинского государства замечали в кроссовках New Balance.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал фото украинской делегации, прибывшей в Женеву (Швейцария) для участия в очередном раунде международных переговоров по поиску путей достижения мира и прекращению огня. Однако внимание медиа и пользователей соцсетей привлекло не только состав делегации, но и внешний вид председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.