logo

BTC/USD

62122

ETH/USD

1735.34

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент На Владимире Зеленском заметили новые кроссовки за 8 тысяч гривен: какой бренд выбрал на этот раз
commentss НОВОСТИ Все новости

На Владимире Зеленском заметили новые кроссовки за 8 тысяч гривен: какой бренд выбрал на этот раз

Новая обувь президента: Владимир Зеленский появился на публике в кроссовках популярного бренда Hoka

8 июля 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание медиа обновлением своего гардероба, появившись на публике в новой обуви от известного спортивного производителя. Об этом подробно рассказала блоггер Harley Quinn в своем паблике.

На Владимире Зеленском заметили новые кроссовки за 8 тысяч гривен: какой бренд выбрал на этот раз

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Внешний вид украинского лидера во время официальных и неформальных встреч всегда находится под пристальным взглядом журналистов и языковых обозревателей. На этот раз журналисты и блогеры заметили изменение в привычном стиле одежды главы государства, а именно – в его выборе обуви.

"Из обновок президента, — сразу обратила внимание на деталь гардероба блогер Harley Quinn, фиксируя новый образ гаранта. — Владимир Зеленский вышел в свет в кроссовках бренда Hoka".

На Владимире Зеленском заметили новые кроссовки за 8 тысяч гривен: какой бренд выбрал на этот раз - фото 2


Эта марка обуви известна своим удобством и специфической массивной подошвой, поэтому ее часто выбирают для длительной ходьбы или занятий спортом. Кроме модели, блоггер также исследовала актуальную стоимость такого обновления на украинском рынке.

"Сейчас такие можно приобрести за 7 999 гривен", – уточнила Harley Quinn в своем сообщении.

Следует добавить, что с началом полномасштабного вторжения Владимир Зеленский полностью отказался от классических костюмов и туфель. Он постоянно выбирает удобную одежду в стиле милитари или кэжуал, а также комфортную тактическую или спортивную обувь от ведущих мировых компаний. Ранее главу украинского государства замечали в кроссовках New Balance.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в феврале глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов обнародовал фото украинской делегации, прибывшей в Женеву (Швейцария) для участия в очередном раунде международных переговоров по поиску путей достижения мира и прекращению огня. Однако внимание медиа и пользователей соцсетей привлекло не только состав делегации, но и внешний вид председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости