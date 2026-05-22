“На посаді президента такі речі не допускаються”: нардепи знову розкритикували Зеленського

Володимир Зеленський, коли балотувався на пост президента України, заявляв про неминучу боротьбу з корупцією.Однак пішов восьмий рік президентства, а корупція не подолана.

Народна депутатка Ніна Южаніна, коментуючи припущення, що можливо у 2019 році Зеленський не розумів масштаби корупції в Україні, зазначила, що він тоді дуже хльосткі слова говорив на адресу п’ятого президента.

“Весь час цим дорікав, очевидно, знаючи достеменно проблему. Інакше він тоді взагалі неправильно чинив, коли вказував весь час на ті моменти, які суспільство якраз відзначало при президентстві Порошенка. Тому, мені здається, говорити і не дай боже, ще буде така думка, що він не знав, чи він помилився, чи він не прорахував. Ні. І на посаді президента такі речі не допускаються”, — наголосила народна депутатка.

Політик зазначила, що на її враження, НАБУ та САП працює не завдяки, а всупереч всій вертикалі, вибудованій виключно президентом.

“Це просто якийсь глухий кут, в який загнали нібито вибудовану систему, яка має спиратися у своїй роботі на певні державні інституції. А ці всі державні інституції не працюють на результат. Тому так важко і відбуваються всі дії”, — зазначила вона.

За її словами, якби в Україні не було цих страшних наслідків та ще й під час війни, “ми б були вдвічі сильнішими”.

“Тому тут уже не питання, що можливо не на часі займатися боротьбою з корупцією. Тут навпаки я б самі жорсткі методи застосовувала”, — підсумувала політик.

