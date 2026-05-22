"На посту президента такие вещи не допускаются": нардепы снова раскритиковали Зеленского

Владимир Зеленский, когда баллотировался на пост президента Украины, заявлял о неизбежной борьбе с коррупцией. Однако ушел восьмой год президентства, а коррупция не преодолена.

Народная депутат Нина Южанина, комментируя предположение, что возможно в 2019 году Зеленский не понимал масштабы коррупции в Украине, отметила, что он тогда очень хлесткие слова говорил в адрес пятого президента.

"Все время этим упрекал, очевидно, зная точно проблему. Иначе он тогда вообще неправильно поступал, когда указывал все время на те моменты, которые общество как раз отмечало при президентстве Порошенко. Поэтому, мне кажется, говорить и не дай Бог, еще будет такое мнение, что он не знал, ошибся ли он, или он не просчитал. Нет. И в должности президента такие вещи не допускаются”, — подчеркнула народная депутат.

Политик отметила, что по ее впечатлению, НАБУ и САП работает не благодаря, а вопреки всей вертикали, выстроенной исключительно президентом.

"Это просто какой-то тупик, в который загнали якобы выстроенную систему, которая должна опираться в своей работе на определенные государственные институции. А все эти государственные институции не работают на результат. Поэтому так тяжело и происходят все действия", — отметила она.

По ее словам, если бы в Украине не было этих страшных последствий и еще во время войны, "мы бы были вдвое сильнее".

"Поэтому здесь уже не вопрос, что возможно не время заниматься борьбой с коррупцией. Здесь наоборот я бы самые жесткие методы применяла", — подытожила политик.

