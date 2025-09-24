На чиєму боці Індія у війні РФ проти України: Зеленський заінтригував заявою

Незважаючи на те, що останнім часом Вашингтон публічно називав Індію однією з країн, які активно сприяють продовженню війни проти України, купуючи російські енергоресурси, нова заява українського президента Володимира Зеленського свідчить про те, що не так однозначно.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Fox News Володимир Зеленський наголосив, що Індія в основному підтримує Україну.

"Так, у нас є ці питання щодо енергетики, але я думаю, що президент Трамп може впоратися з цим з європейцями, встановити тісніші та міцніші відносини з Індією. І я думаю, що ми повинні зробити все, щоб індійці змінили своє ставлення до російського енергетичного сектору", — зазначив президент.

Зовсім інакше ситуація з Іраном, зазначив Зеленський. Глава держави наголосив, що Іран ніколи не буде на боці України. За його словами, це пов'язано із тим, що Тегеран принципово не підтримує Сполучені Штати.

