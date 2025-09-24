logo_ukra

На чиєму боці Індія у війні РФ проти України: Зеленський заінтригував заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Іран залишається противником України, а Індія поступово посідає позицію підтримки нашої держави.

24 вересня 2025, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що останнім часом Вашингтон публічно називав Індію однією з країн, які активно сприяють продовженню війни проти України, купуючи російські енергоресурси, нова заява українського президента Володимира Зеленського свідчить про те, що не так однозначно.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді. Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю Fox News Володимир Зеленський наголосив, що Індія в основному підтримує Україну.                                    

"Так, у нас є ці питання щодо енергетики, але я думаю, що президент Трамп може впоратися з цим з європейцями, встановити тісніші та міцніші відносини з Індією. І я думаю, що ми повинні зробити все, щоб індійці змінили своє ставлення до російського енергетичного сектору", — зазначив президент.

Зовсім інакше ситуація з Іраном, зазначив Зеленський. Глава держави наголосив, що Іран ніколи не буде на боці України. За його словами, це пов'язано із тим, що Тегеран принципово не підтримує Сполучені Штати.                                                                                                              

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході назвали 4 причини, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним щодо можливого місця зустрічі на рівні лідерів. В інтерв'ю Fox News президент зазначив, що Путіну пропонувалися різні країни на вибір, не лише нейтральні, а й такі дружні до Росії, як Казахстан. І Україна готова зустрітися де завгодно.




