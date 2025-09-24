logo

На чьей стороне Индия в войне РФ против Украины: Зеленский заинтриговал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

На чьей стороне Индия в войне РФ против Украины: Зеленский заинтриговал заявлением

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Иран остается противником Украины, а Индия постепенно занимает позицию поддержки нашего государства

24 сентября 2025, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что в последнее время Вашингтон публично называл Индию одной из стран, которые активно способствуют продолжению войны против Украины, покупая российские энергоресурсы, новое заявление украинского президента Владимира Зеленского свидетельствует о том, что не все так однозначно.

Владимир Зеленский и Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

В интервью Fox News Владимир Зеленский подчеркнул, что Индия в основном поддерживает Украину.                                                   

"Да, у нас есть эти вопросы по энергетике, но я думаю, что президент Трамп может справиться с этим с европейцами, установить более тесные и прочные отношения с Индией. И я думаю, что мы должны сделать все, чтобы индийцы изменили свое отношение к российскому энергетическому сектору", — отметил президент.

Совсем иначе выглядит ситуация с Ираном, отметил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Иран никогда не будет на стороне Украины. По его словам, это связано с тем, что Тегеран принципиально не поддерживает Соединенные Штаты.                                

