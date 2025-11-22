Міндічгейт набирає обертів: Зеленський анонсував нове термінове рішення

Глава української держави Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній, всі дані щодо порушень будуть направлені правоохоронним органам. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в Telegram президента України.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Обговорили з прем'єр-міністром України Юлією Свириденком підготовку до засідання уряду України. Заплановано вагомі рішення. Вже йде аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій", — зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, також підготовлено рішення щодо повної перевірки державних оборонних компаній та відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним та максимально деталізованим.

Український лідер поінформував, що доручив прем'єр-міністру України щотижня доповідати за результатами аудиту оборонної сфери та щотижня інформувати українське суспільство. Усі дані про виявлені порушення будуть надіслані правоохоронним та антикорупційним органам.

Глава держави додав, що доручив прем'єр-міністру ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ.

"Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектора, забезпечити оновлення наглядових рад та оборонно-промислового комплексу України", — підсумував Володимир Зеленський.

