Миндичгейт набирает обороты: Зеленский анонсировал новое срочное решение

Глава украинского государства Владимир Зеленский анонсировал срочный аудит государственных оборонных компаний, все данные о нарушениях будут направлены правоохранительным органам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Обсудили с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства Украины. Запланированы весомые решения. Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний — всех соответствующих финансовых операций", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, также подготовлено решение и по полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и максимально детализированным.

Украинский лидер проинформировал, что поручил премьер-министру Украины еженедельно докладывать по результатам аудита оборонной сферы и так же еженедельно информировать украинское общество. Все данные о выявленных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам.

Глава государства добавил, что поручил премьер-министру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит АРМА и ФГИУ.

"Есть задача у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и оборонно-промышленного комплекса Украины", — подытожил Владимир Зеленский.

