Мільйонні статки та скромний оклад: що задекларував Володимир Зеленський за 2025 рік

Оприлюднено дані про статки та доходи глави держави за 2025 рік. Попри те, що посадовий оклад президента залишається порівняно невисоким — близько 28 тис. грн на місяць, загальний добробут родини вимірюється мільйонами завдяки інвестиціям та оренді.

Володимир Зеленський. Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з документом, сукупний дохід Володимира Зеленського та членів його сім’ї склав 15 млн 805 тис. 828 грн. Левову частку цієї суми — понад 8,3 млн грн — принесло "погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)". Решта надходжень у розмірі 7,4 млн грн сформувалася за рахунок заробітної плати, банківських відсотків та здачі нерухомості в оренду.

Майно та нерухомість

У власності президентського подружжя залишається низка об'єктів нерухомості. Зокрема, йдеться про квартири в столиці та майно на території тимчасово окупованого Криму. Частина нежитлових приміщень, гаражів та паркомісць перебуває у спільній власності з давніми партнерами — братами Шефірами. У звітному періоді "суттєвих змін щодо нерухомого майна та транспортних засобів у сім’ї не відбулося".

Автопарк та предмети розкоші

Ситуація з автівками залишається стабільною: президент продовжує користуватися RANGE ROVER 2016 року, а перша леді — MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 року випуску.

Окрему увагу в декларації приділено коштовностям, вартість яких не розголошується. Володимир Зеленський володіє колекцією елітних годинників таких брендів, як Breguet, Rolex, Tag Heuer та Bovet. Олена Зеленська задекларувала ювелірний набір від Graff (сережки та каблучка з діамантами), а також годинники марок Piaget та Breguet.

Також президент та дружина мають декілька десятків рахунків у різних банках, на яких зберігаються грошові активи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за неповний минулий рік колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак задекларував дохід у розмірі 1,2 млн грн, з яких 747 тис. грн становила заробітна плата. Однак, схоже, цих коштів йому не вистачило, і довелося витратити близько 17 тис. євро з власних готівкових заощаджень.