Миллионное состояние и скромный оклад: что задекларировал Владимир Зеленский за 2025 год

Обнародованы данные о состоянии и доходах главы государства за 2025 год. Несмотря на то, что должностной оклад президента остается сравнительно невысоким — около 28 тыс. грн в месяц, общее благосостояние семьи измеряется миллионами благодаря инвестициям и аренде.

Согласно документу, совокупный доход Владимира Зеленского и членов его семьи составил 15 млн. 805 тыс. 828 грн. Львиную долю этой суммы — более 8,3 млн грн — принесло "погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ)". Остальные поступления в размере 7,4 млн грн сформировались за счет заработной платы, банковских процентов и сдачи недвижимости в аренду.

Имущество и недвижимость

В собственности президентской пары остается ряд объектов недвижимости. В частности, речь идет о квартирах в столице и имуществе на территории временно оккупированного Крыма. Часть нежилых помещений, гаражей и паркомест находится в общей собственности с давними партнерами – братьями Шефирами. В отчетном периоде "существенных изменений в отношении недвижимого имущества и транспортных средств в семье не произошло".

Автопарк и предметы роскоши

Ситуация с автомобилями остается стабильной: президент продолжает пользоваться RANGE ROVER 2016 года, а первая леди – MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска.

Отдельное внимание в декларации уделено драгоценностям, стоимость которых не разглашается. Владимир Зеленский владеет коллекцией элитных часов таких брендов как Breguet, Rolex, Tag Heuer и Bovet. Елена Зеленская задекларировала ювелирный набор от Graff (серьги и кольца с бриллиантами), а также часы марок Piaget и Breguet.

Также у президента и жены несколько десятков счетов в разных банках, на которых хранятся денежные активы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что за неполный прошлый год бывший глава Офиса президента Андрей Ермак задекларировал доход в размере 1,2 млн грн, из которых 747 тыс. грн составила заработная плата. Однако, похоже, этих средств ему не хватило и пришлось потратить около 17 тыс. евро из собственных наличных сбережений.