Мікс з брутального хамства, погроз та пропозицій: що ховається за листом Зеленського до Путіна

Президент України Володимир Зеленський опублікував цікавий відкритий лист російському диктатору Путіну. Мікс з брутального хамства, погроз та пропозицій, які за замовчуванням не будуть сприйматися у Кремлі. Про це розповів екс-нардеп, політичний оглядач Борислав Береза.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

По факту всі побачили класичну дипломатію Володимира Зеленського.

"Хоча є і розумні думки, як, наприклад, залучення ЄС до переговорів або спроба ніжно полоскотати самолюбство Путіна, визнаючи його лідером цитатою "Саме лідери вирішують ключові питання". Ну, а причину, чому був написаний цей лист, Зеленський виправдовує словами "Але я дбаю про українців". Цікаво, мовчання про те, хто той Вова для якого будують дім в Династії – це теж приклад піклування про українців? І двушечка на Москву теж? І все інше? Ох, Володимир Зеленський, без цього вашого піклування Україні було б краще", – зазначив екс-нардеп.

Борислав Береза зазначає, якщо цей лист примусить Путіна розпочати реальні перемовини для закінчення війни, то особисто його це здивує, бо цей лист викладено не для цього.

Експерт зауважує, залишається сподіватися, що ігнорування листа Путіним все ж підштовхне Зеленського до стабілізації фронту, припинення корупційних схем і посилення ударів по Москві, але тут мабуть варто згадати “Contra spem spero”, бо це прям в яблучко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський звернувся з відкритим листом до російського диктатора Володимира Путіна, який було оприлюднено на офіційному ресурсі Офісу президента України. У документі глава української держави наголосив на суттєвій зміні ставлення українського суспільства до російського лідера за роки його перебування при владі.

Зеленський зазначив, що на початку політичної кар’єри Путіна в Україні існували значно більш нейтральні або навіть позитивні оцінки його діяльності, однак подальші події повністю змінили цю картину. За словами президента, сьогодні ці настрої залишилися в минулому через агресивні дії Кремля.



