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Микс из брутального хамства, угроз и предложений: что скрывается за письмом Зеленского Путину

Достаточно мала вероятность, что это письмо заставит Путина начать реальные переговоры для окончания войны

5 июня 2026, 06:52
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал интересное открытое письмо российскому диктатору Путину. Микс по брутальному хамству, угрозам и предложениям, которые по умолчанию не будут восприниматься в Кремле. Об этом рассказал экс-нардеп, политический обозреватель Борислав Береза.

Микс из брутального хамства, угроз и предложений: что скрывается за письмом Зеленского Путину

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По факту, все увидели классическую дипломатию Владимира Зеленского.

"Хотя есть и разумные мнения, как, например, вовлечение ЕС в переговоры или попытка нежно пощекотать самолюбие Путина, признавая его лидером цитатой "Именно лидеры решают ключевые вопросы". Ну, а причину, почему было написано это письмо, Зеленский оправдывает словами "Но я забочусь об украинцах". Интересно, молчание о том, кто Вова для которого строят дом в Династии – это тоже пример заботы об украинцах? И двушечка на Москву тоже? И все остальное? Ох, Владимир Зеленский, без этой вашей заботы Украине было бы лучше", – отметил экс-нардеп.

Борислав Береза отмечает, если это письмо заставит Путина начать реальные переговоры для окончания войны, то лично это удивит, потому что это письмо изложено не для этого.

Эксперт замечает, остается надеяться, что игнорирование письма Путиным все же подтолкнет Зеленского к стабилизации фронта, прекращению коррупционных схем и усилению ударов по Москве, но, видимо, стоит вспомнить “Contra spem spero”, потому что это прям в яблочко.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору Владимиру Путину, которое было обнародовано на официальном ресурсе Офиса президента Украины. В документе глава украинского государства отметил существенное изменение отношения украинского общества к российскому лидеру за годы его пребывания у власти.

Зеленский отметил, что в начале политической карьеры Путина в Украине существовали гораздо более нейтральные или даже положительные оценки его деятельности, однако дальнейшие события полностью изменили эту картину. По словам президента, сегодня эти настроения остались в прошлом из-за агрессивных действий Кремля.




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